Repenser le trafic devant la Maison de l'enfance à Delémont

Il faut lever le pied aux abords de La Maison de l’enfance à Delémont. C’est en substance ce que demande une motion déposée dernièrement au Conseil de ville de Delémont par Agnès Maeder. Selon l’élue socialiste, la signalisation routière actuelle n’est plus adaptée à la fréquentation des lieux et doit être repensée.

Selon la motionnaire, le bâtiment de la Maison de l’enfance est devenu un lieu extrêmement fréquenté et la route qui la borde peut devenir un danger. La structure a été ouverte en 2018. Elle est la seule du genre à Delémont et la plus grande de Suisse selon la motionnaire. La structure dispose de 180 places d’accueil et emploie 80 personnes.

Problème : La Maison de l’enfance se situe le long de la route de la Mandchourie, une artère fréquentée par près de 9'500 véhicules par jour, selon Agnès Maeder qui se réfère au plan directeur des déplacements. De plus, le tracé est en pente, ce qui accentue encore le risque, selon la motionnaire.

Dans son texte, Agnès Maeder demande donc au Conseil Communal de mettre en place la modération du trafic, pour garantir la sécurité des usagers. En laissant aux spécialistes le soin de définir quelles mesures seront les mieux adaptées à la situation. /tna