Sorti(e) de boîte : Multietch

Sorti(e) de boîte prend de la hauteur ce jeudi matin et s’en va du côté des Franches-Montagnes. C’est à Saignelégier que nous découvrons l’entreprise Multietch SA. Créée en 1987 au Noirmont, la société a déménagé il y a deux ans dans de nouveaux locaux plus spacieux. Les 25 employés utilisent des techniques de gravure, de découpe chimique ou encore d’électroformage pour les secteurs de l’horlogerie, du médical, de l’alimentaire, de l’électronique, de l’industrie des machines, de l’automobile et de l’aérospatial, comme l’explique le codirecteur de Multietch, Emile Eichenberger