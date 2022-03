Une nouvelle stratégie énergétique pour le Jura

La vision d’une autonomie énergétique ainsi que les objectifs fixés pour 2035 sont maintenus. Le Gouvernement jurassien a élaboré une nouvelle conception cantonale de l’énergie et remplace le document adopté en 2015, ont indiqué les autorités ce jeudi. Six axes ont ainsi été retenus dans le plan de mesures 2022 – 2026 : maximiser la production d’électricité renouvelable locale, maîtriser la consommation d’électricité, maximiser la production de chaleur décarbonée locale, minimiser la consommation de chaleur, décarboner l’énergie pour la mobilité et améliorer la communication des enjeux et résultats de la stratégie énergétique cantonale.





« Augmenter les efforts »

Dans son communiqué, le Gouvernement indique que les objectifs 2015-2021 liés à la production d’électricité et de chaleur n’ont pas été atteints. Il souhaite donc « augmenter les efforts afin de compenser le retard cumulé à ce jour ». En revanche, les objectifs liés à la consommation devraient pouvoir être atteints. Les autorités ont également tiré le bilan de la période 2015-2021. Cette dernière a été marquée « par des mesures fortes » comme l’entrée en vigueur des nouvelles bases légales cantonales qui fixent notamment des contraintes aux nouvelles constructions et aux rénovations. Elle a aussi été jalonnée par « certains écueils » comme la géothermie profonde et l’énergie éolienne. De son côté, la production photovoltaïque « s’est développée davantage que prévu ». Autre point : l’assainissement énergétique des bâtiments « n’est pas aussi rapide que nécessaire ». Le Canton tire la conclusion que « même en étant très actif, il ne peut pas accomplir la transition énergétique à lui seul ».

La nouvelle conception cantonale de l’énergie sera soumise au Parlement. /comm-fwo