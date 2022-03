Carton plein pour le petit carnaval de Delémont

« C’était super bien ! ». « Les gens étaient adorables et euphoriques ! ». « On a eu beaucoup de plaisir ! ». Ce sont les mots des restaurateurs. Notre rédaction a contacté lundi matin plusieurs bars et restaurants de la vieille ville de Delémont. Certains patrons étaient encore fatigués de ce marathon carnavalesque, qui demande une certaine endurance, mais partout le même son de cloche : le petit carnaval a rencontré un beau succès. Un peu sceptique au départ quant à savoir si les gens allaient jouer le jeu, la patronne du Cheval Blanc a expliqué avoir eu une clientèle de 40 ans et plus : « Les gens sont venus pour se lâcher, pour s’amuser et retrouver ce brin de folie ! », a lâché Fatima Charmillot qui avoue que ce petit carnaval a fait du bien au moral et au porte-monnaie. Du côté du Bœuf, la patronne affirme que tout s’est bien passé et qu’il n’y a pas eu d’histoire. « On en avait besoin, nous restaurateurs, et les clients aussi. », relève Claudine Ludwig. Et pour terminer, le petit carnaval a été très rentable pour le patron du Shannon's Irish Pub et de l’Espagne. Afrim Ramnabaja explique qu’en plus d’une affluence incroyable, il n’a pas eu de dépenses à faire avant la manifestation : peu de frais pour la décoration, rien du côté de l’engagement d’agents de sécurité. Un petit carnaval gagnant-gagnant donc. Place maintenant à la récupération. /ech