Le droit des femmes, toujours à défendre

Il y a quelques années, j’ai rencontré Inna Schevchenko, cette militante féministe ukrainienne qui avait fait parler d’elle grâce aux FEMEN. On a évoqué ce mouvement, mais aussi l’amour, le droit et la vie en Ukraine. C’est d’ailleurs par rapport à la situation géopolitique actuelle que j’ai eu envie de voir, sur les réseaux sociaux, ce que devenait Inna.

Instagram nous invite à épier la vie des autres, alors j’ai stalké, comme on dit. Quelques posts sur l’Ukraine, pour exprimer son soutien. Mais aussi beaucoup de photos d’elle avec un nourrisson. Sous l’une des images, Inna a écrit : « Si les hommes savaient comme il est difficile et beau de créer la vie, ils ne feraient jamais la guerre. » C'était simple et beau. Alors j’ai continué à faire défiler les images et ses réflexions sur sa vie de maman. Entre les posts joyeux sur l’allaitement et le superpouvoir des mères, j'ai remarqué cette photo d’elle enceinte, comme on en voit passer des dizaines tous les jours. Dans le texte lié, Inna Schevchenko dit les commentaires qu’elle a lu et entendu, lorsqu’elle a annoncé sa grossesse. « Qu’est-il arrivé à votre féminisme ? » « Tu ne pourras pas faire ton travail politique et intellectuel quand tu seras mère » ou encore « Oh non, pas toi ».



Votre ventre s’arrondit et l’on vous fait douter de tout



A tout ça, Inna répond en somme que chaque femme est libre de vivre sa vie comme elle l’entend, qu’elle ne sera jamais seulement une mère, jamais seulement une féministe. Et elle souligne : occupez-vous de vos affaires. J’ai envie d’ajouter : mesdames, et vous aussi messieurs : si vous avez envie d’avoir un enfant, c'est bien. Si vous n’en voulez pas, c’est bien aussi. Si vous avez envie de travailler à temps partiel ou de rester à la maison, que ce soit pour vous occuper d’un bébé ou pour écrire un roman, faites-le. Si vous avez envie d’avoir un emploi à 120% parce que ça vous fait plaisir, eh bien… faites-le. A chacun ses affaires et c’est très bien ainsi.