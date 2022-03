Sport et culture font bon ménage

Le sport a aussi sa place au musée. Le Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy propose dès ce week-end une nouvelle exposition intitulée : « Sports en Ajoie : passions et patrimoine ». Photos d’archives, maquettes, objets emblématiques, films ou encore témoignages agrémentent le parcours. Le président du conseil de fondation du MHDP, Michel Hauser, voulait mettre en relation les activités sportives et la culture. Ça fait d’ailleurs partie des objectifs des commissaires de l’exposition, Jérôme Berthoud et Quentin Tonnerre : amener un autre public dans un musée, mais aussi que la culture s’intéresse davantage au monde du sport. Le docteur en sociologie du sport, Jérôme Berthoud, indique que c’est aussi un premier jalon pour construire l’histoire du sport en Ajoie.