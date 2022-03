Un don de toiles venues de Barbizon au MJAH

Un don de quatre nouvelles toiles se fond dans le paysage du Musée jurassien d’art et d’histoire. Le Zurichois Andreas Welti a amené mardi matin à Delémont des tableaux réalisés par des peintres de l’école de Barbizon. Ce village proche de Paris a accueilli au 19e siècle des artistes qui voulaient se détacher de l’agitation et de l’artifice de la ville. Ils peignent sur place, face aux paysages. Leur style, préimpressionniste, dénote par son ton sombre. « Le tube de couleurs n'existe pas encore. Les peintres lient les pigments, ce qui est compliqué en plein air et produit cet aspect sombre particulier », précise Andreas Welti. Le collectionneur fait don ici de tableaux de Constant Troyon, Camille Corot, Charles-François Daubigny et Théodore Rousseau. Il avait déjà offert une œuvre d’Albert Schnyder et de Charles L’Eplattenier au musée de la capitale cantonale en 2017 et 2018. Tout cela alors qu’il ne connaissait pas du tout le Jura. Depuis 2017, Andreas Welti a décidé de se séparer de 120 peintures de collection et d’en faire don notamment à des musées régionaux. « Ce n’est pas ma propriété, c’est pour tout le monde », insiste le Zurichois.

Ces quatre œuvres s’intègrent dans les collections du Musée jurassien d’art et d’histoire et enrichissent notamment le thème des paysages du 19e sur lequel l’institution « porte un accent tout particulier », précise la conservatrice du MJAH, Nathalie Fleury. /lbe