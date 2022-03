Accident spectaculaire dans les gorges de Vermes

Un accident spectaculaire mais sans trop de gravité s’est produit mercredi matin vers 9h50 à l’entrée des gorges de Vermes, en direction de Vicques. Un véhicule de travail forestier s’est subitement déporté à gauche de la route et a franchi la barrière de sécurité avant de terminer sur le flanc dans la rivière en contrebas. Le conducteur a été légèrement blessé et a été conduit à l’hôpital en ambulance. Le véhicule a dû être évacué avec une grue et la route a été fermée durant cinq heures. Une déviation a été mise en place ainsi que divers moyens pour éviter une pollution de la rivière. /comm-fco