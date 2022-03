Festi’neuch dévoile sa programmation complète

Festi’neuch complète sa programmation. Les organisateurs ont levé le voile ce mercredi sur l’entier de la programmation de la 21e édition du festival qui se tiendra du 9 au 12 juin 2022. « Aujourd’hui, ce sont tous les groupes qui permettent de donner à cette programmation toute sa diversité, toute son ampleur », a commenté le directeur et programmateur de Festi’neuch Antonin Rousseau.

La chanteuse romande Flèche Love, le quatuor neuchâtelois In Trees et le trio post-punk américain Automatic complètent la soirée d’ouverture jeudi. La soirée du vendredi sera placée sous le signe du rock, de la pop et de l’électro. La chanteuse et guitariste basée à Neuchâtel Emilie Zoé présentera son nouvel album hello future me. Elle sera notamment accompagnée du Neuchâtelois Flexfab en collaboration avec le rappeur kényan Ziller Bas. L’artiste suisso-guatémaltèque Baby Volcano présentera également sa pop électronique sur la scène des Jeunes-Rives. Le festival annonce encore la venue des Français de L’Impératrice, de la Genevoise Danitsa et La Dame blanche pour la soirée de samedi, dont le point d’orgue sera le retour de Justice.

La journée sera plus familiale le dimanche avec notamment Les petits chanteurs à la gueule de bois. La cumbia psychédélique de Los Pirañas et l’électro-samba de Technobrass complèteront la soirée avec les têtes d’affiche Suzane et Grand corps malade.

Le festival neuchâtelois avait déjà annoncé une partie de sa programmation en novembre dernier avec notamment Véronique Sanson et Julien Doré le jeudi, les rockeurs anglais de Royal Blood le vendredi, le retour du duo mythique de musique électronique Justice le samedi soir et le slammeur Grand corps malade le dimanche. « On avait déjà pas mal d’artistes qui étaient confirmés cet automne, donc on a souhaité serrer les dents et espérer que la phase [de Covid-19] Omicron disparaisse rapidement », détaille Antonin Rousseau.