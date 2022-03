L’accueil des réfugiés ukrainiens se met en place dans le Jura

L’État et l’AJAM attendent désormais de recevoir des informations de la part de la Confédération concernant le statut qui sera octroyé aux réfugiés. Le Conseil fédéral souhaite activer le permis S qui permet d’obtenir rapidement un droit de séjour en Suisse sans devoir faire l’objet d’une procédure d’asile ordinaire. Avec ce statut, les réfugiés obtiennent un droit de séjour d’un an prolongeable. Une décision définitive sera prise vendredi.





Les dons davantage coordonnés

Les autorités cantonales ont salué le fort élan de solidarité qui s’est manifesté au sein de la population jurassienne. Il s’agit désormais de coordonner les différentes actions et d’instaurer un dispositif qui tienne la route à long terme. Trois séances d’information seront organisées en début de semaine prochaine dans les différents districts pour les personnes et organisations impliquées dans l’accueil de ces réfugiés.

Au niveau des dons, les collectes de ces derniers jours ont permis de récolter beaucoup de matériel. Actuellement, la priorité des associations d’entraide de la région est de recueillir des denrées alimentaires, des produits d’hygiène et tout ce qui concerne la puériculture pour les enfants. La directrice de la Croix-Rouge Jura, Laurence Juillerat, demande de stopper les collectes de vêtements et de meubles. « Caritas et Emmaüs ont déjà des magasins dans les trois districts qui sont prêts à répondre aux besoins urgents et qui ont déjà un système de fonctionnement avec l’AJAM », a-t-elle souligné.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations sur les actions mises en place ou se porter bénévole peuvent se rendre sur le site créé par le canton du Jura. /comm-alr