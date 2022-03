L’école de Sainte-Ursule va fermer ses portes

Une institution vieille de plus de 400 ans va disparaitre à Porrentruy. L’école de Sainte-Ursule fermera ses portes à la fin de l’année scolaire. La décision a été actée mardi par le Conseil de fondation et les parents ont été informés par courrier mercredi. L’établissement faisait face depuis plusieurs années à des difficultés financières. Renouvelé il y a deux ans, le Conseil de fondation avait envisagé de doubler l’écolage dès la rentrée prochaine, mais il a finalement dû se résoudre à la solution ultime. « On s’est rendu compte qu’il y avait un manque chronique de liquidités et que le déficit cumulé avoisinait les 300'000 francs », a expliqué à RFJ le président du Conseil de fondation. L’école a reçu un soutien financier du Centre Sainte-Ursule de Fribourg, mais cette aide n’a pas été suffisante pour inverser la tendance.

Henri-Joseph Theubet souligne que les effectifs de l’école n’ont cessé de s’éroder depuis une quinzaine d’années, passant de 280 élèves en 2008 à une petite centaine aujourd’hui. Seuls 45 écoliers étaient, par ailleurs, inscrits pour la prochaine année scolaire. Selon le président du Conseil de fondation, la décision a été particulièrement difficile à prendre. « Économiquement, elle est juste. Humainement, 24 heures après, je n’y suis pas encore acclimaté. Ça laisse un gout amer. Il y a des décisions prises jadis qui n’étaient pas heureuses. Quand vous arrivez dans l’urgence et que vous ajoutez une pandémie, il n’y a plus beaucoup d’alternatives sauf le miracle et il ne s’est pas produit », a-t-il indiqué.