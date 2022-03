Un nouveau centre médical à Delémont en 2023

Un nouveau centre médical contre la pénurie de médecins de famille. L’établissement « Mediqo » devrait voir le jour en 2023 à Delémont. Ce centre devrait regrouper entre 6 et 8 médecins généralistes et ainsi combler un gros manque pour la population. En effet, dans un rapport publié en janvier, le gouvernement jurassien indique qu’il faudrait une quinzaine de médecins généralistes en plus dans la région et une vingtaine d’ici à 2024. Une préoccupation à laquelle l’Hôpital du Jura est sensible selon la porteuse du projet, actuellement médecin adjointe dans l’établissement cantonal. Isaline Bonnemain explique comment ces deux institutions pourraient être complémentaires. Elle ne voit pas l'utilité par exemple d'intégrer des spécialistes dans la futur clinique. La proximité de l'Hôpital du Jura permettra, si besoin, de rediriger les patients :