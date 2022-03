Une nouvelle date pour la Journée équestre de Muriaux

Encore un report pour la Journée équestre de Muriaux. Après plusieurs ajournements, la manifestation franc-montagnarde devant se tenir dimanche 13 mars. Au vu de la météo capricieuse et incertaine pour ce week-end, les organisateurs annoncent ce mercredi dans un communiqué que la Journée équestre est à nouveau reportée. Elle aura lieu le dimanche 20 mars, quelles que soient les conditions météo.

À cheval… et à vélo

Le président de la manifestation explique qu’un plan B a été pensé si le terrain usuel n’est pas praticable : « On proposera un rallye dans les Franches-Montagnes, dans les environs de Muriaux et des Émibois. La balade à cheval durerait environ 1h-1h30 », indique Claude Boillat. Ce dernier avoue que tout n’est pas encore programmé mais que ces modifications ne devraient pas prendre trop de temps à mettre en place dans le courant de la semaine prochaine. Du côté des pré-inscriptions, Claude Boillat parle de quelques 60 concurrents. Si le terrain est plus vert que blanc, les participants, en binôme, pourraient effectuer le parcours à cheval et à vélo, explique le président. /ech