Cuche et Barbezat : Hommage… avant qu’il ne soit trop tard

Tout est dans le titre : « Hommage à Cuche et Barbezat par Cuche et Barbezat, avant qu’il ne soit trop tard ! ». Dans ce spectacle à découvrir ce jeudi soir à la salle de l’Inter à Porrentruy, les deux compères neuchâtelois du haut et du bas revisitent leurs sketches et les adaptent au goût du jour.

C’est comme regarder un album de photos. Certaines sont noir et blanc ou Sépia, mais elles dévoilent toujours de belles couleurs. Et aujourd’hui, 35 ans plus tard, ils ne se privent pas de faire de belles acrobaties afin d’atteindre les chutes qui font rire. Ils avaient rendu hommage à François Silvant il y a quelques années. Est-ce plus facile ou plus complexe de se rendre hommage pour plus de trois décennies d’humour ? Benjamin Cuche :