De nouveaux dangers font diminuer la population de faucons pèlerins

La population de faucons pèlerins décline depuis quelques années en Suisse après avoir augmenté durant des décennies. La faute à son prédateur naturel, le grand-duc d'Europe, mais aussi à l'empoisonnement intentionnel et aux activités de loisirs sur ses falaises.

Il avait quasiment disparu de Suisse dans les années 1960 et 1970 et sa population mondiale avait fortement diminué à cause de l'utilisation d'insecticides de type DDT et de pesticides apparentés. Une fois ces produits interdits et le faucon pèlerin placé sous protection, la population du rapace est revenue en force.

Aujourd'hui, on en compte 300 couples en Suisse. Depuis quelques années pourtant, les faucons pèlerins y sont à nouveau en diminution, indique jeudi la station ornithologique suisse, basée à Sempach. Ils ont été placés sur la liste rouge comme espèce « vulnérable ».





Arc jurassien : -20% en une décennie

Leur déclin est particulièrement bien documenté dans l’Arc jurassien, où leur population a chuté d’environ 20% en un peu plus de 10 ans. Une nouvelle étude de la station ornithologique le révèle. Elle est basée sur des données de recenseurs et recenseuses engagés.

Parmi les causes de ce déclin, on trouve l’augmentation des effectifs de grands-ducs d’Europe, prédateurs naturels du grand faucon. Mais l’homme pose également des problèmes à ce chasseur rapide. Son empoisonnement intentionnel et illégal a été médiatisé ces dernières années. Ce phénomène est croissant.

Les dérangements causés par les activités de loisirs sur les falaises de nidification du faucon pèlerin posent également problème. Ils peuvent pousser les oiseaux à abandonner leur couvée. La Station ornithologique suisse s’engage avec des partenaires pour désamorcer les conflits entre les personnes en quête de loisirs et les oiseaux nichant sur les falaises. /ATS-gtr