La flambée des prix de l’énergie se répercutera sur les loyers

Mazout, essence, diesel…. tout s’envole. Plus de deux francs le litre d’essence ces derniers jours. Les prix de l’énergie sont en augmentation, notamment en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions économiques prises contre la Russie. L’effet ne sera peut-être pas immédiat mais cette flambée des prix ne sera pas sans conséquences pour le secteur du logement. Propriétaires et locataires seront touchés. « Qui dit augmentation du mazout, dit augmentation des frais de chauffage », ce sont les mots du président de l’Association Jurassienne des propriétaires fonciers (AJPF). Pour Alain Schweingruber, il faudra s’attendre à une hausse des charges du côté des propriétaires qui ne sont pas forcément tous sur un même pied d’égalité à cause des différents types de contrats de bail.