Les évêques suisses préoccupés par la guerre en Ukraine

La situation en Ukraine a accompagné les travaux et les célébrations de la 335e assemblée de la Conférence des évêques suisses (CES) qui a eu lieu de lundi à mercredi à Delémont. Le président de la CES, Felix Gmür, a écrit au patriarche de Moscou pour qu'il intervienne auprès de Vladimir Poutine.

La lettre recommandée a été envoyée lundi à sa sainteté Cyrille, a indiqué jeudi la CES. L'évêque Felix Gmür « invite son confrère en Christ à intervenir auprès du président russe afin qu'il arrête immédiatement les opérations militaires en Ukraine », précise le communiqué.

Les évêques suisses expriment toute leur solidarité aux victimes de cette guerre. Ils demandent que cette situation ne conduise pas à condamner ni à stigmatiser globalement le peuple russe. Ils remercient vivement les croyants et tous les hommes et femmes de bonne volonté qui viennent en aide à la population ukrainienne depuis le début des hostilités et les invitent à persévérer dans cet élan.

Prières spécifiques

La CES lance un appel aux autorités politiques et à toute la population pour que la Suisse témoigne de solidarité humaine dans l'accueil des réfugiés qui, fuyant l'Ukraine, frappent à nos frontières, écrit-elle. Une collecte en faveur de la population ukrainienne aura lieu dans les diocèses et abbayes territoriales le 20 mars.

Au vu du conflit, la CES annonce des prières spécifiques. Prévue pour les défunts du Covid-19, la messe du 11 avril à l'abbatiale d'Einsiedeln (SZ), proposée par le Conseil des Conférences épiscopales d'Europe, sera aussi donnée à l'intention de la paix en Ukraine, tout comme la célébration du Vendredi Saint dans les pays germanophones.

Femmes mieux représentées

L'assemblée ordinaire a aussi constaté que le processus synodal, lancé par le pape François en octobre 2021, se poursuit. Une commission pastorale a été mandatée pour rédiger un rapport national suite à la consultation diocésaine qui a eu lieu ces derniers mois. Ce document sera discuté lors de l'Assemblée synodale suisse du 30 mai, puis envoyé à Rome pendant l'été.

Les évêques ont encore adopté les nouvelles lignes directrices du Conseil des femmes de la CES qui est l'organe consultatif pour les questions relatives à la place et à la mission des femmes dans l'Eglise catholique en Suisse. Les femmes de différentes régions linguistiques, différentes vocations ecclésiales et conditions de vie, de différents âges et groupes professionnels y seront représentées. /ATS-fwo