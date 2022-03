L’histoire de la bière suisse en film

Qu’elle soit brune, blonde ou ambrée, la bière est l’une des boissons les plus anciennes créée par l’homme. Le réalisateur Michael Beuchat s’est intéressé à ce sujet en découvrant le nombre incroyable de brasseries qui créent leurs mousses. On compte environ 1200 brasseries dans notre pays.

Son film, « La Bière, toute une histoire » est à découvrir dimanche matin à Cinémont à Delémont. Le documentaire d’environ 1 heure dévoile les passions des brasseurs et les histoires de la bière à travers toute la Suisse. Un film qui dresse des parallèles entre les plus grandes brasseries et les plus artisanales.