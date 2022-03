Un lynx aperçu dans la Vallée de Delémont

C’est une rencontre qu’il n’est pas prêt à oublier. Alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, un constructeur de routes de la région a aperçu vendredi en début d’après-midi dans la Vallée de Delémont un lynx à la lisière de la forêt. Il a suivi l’animal sur plusieurs mètres. Le félin a alors sorti d’un trou une carcasse de chamois - selon lui - qu’il s’est mis à dévorer. En restant discret et conscient que le lynx l’avait repéré, le constructeur de routes a assisté, à environ quatre mètres, à cette scène : « C’était vraiment incroyable ! C’était magnifique à voir. Je pense que ça n’arrive qu’une fois dans sa vie ! », a confié à notre rédaction l’homme, encore tout émerveillé par cette rencontre. Le constructeur de routes estime que le lynx devait mesurer environ 1m20 et 60cm au garrot. Il avoue avoir été impressionné par cette rencontre mais il fait aussi part de son inquiétude : le lynx n’avait pas l’air d’être gêné ni d’avoir peur de la présence de l’homme, d’autant plus que les machines de chantier étaient en marche et envoyaient des vibrations dans le sol.