Entreprises jurassiennes touchées par la guerre en Ukraine

En plus des impacts micro et macroéconomiques, Pierre-Alain Berret mentionne les effets psychologiques : « L’économie a besoin de visibilité, de confiance, de stabilité. Une guerre provoque l’inverse. Ça crée de la peur et n’incite pas à investir pour le futur », estime-t-il.





Problèmes d’approvisionnement en matières premières

Actives dans l’horlogerie haut de gamme, les entreprises Atokalpa, basée à Alle, et Elwin, à Belprahon, reconnaissent ne pas être directement impactées au niveau des ventes. Leur clientèle est basée à 90% en Suisse. « La situation aujourd’hui n’a pas d’impacts directement sur nos ventes qui ont plutôt une tendance à la hausse après le covid mais on est vigilants sur l’évolution de ce conflit », estime le directeur d’Atokalpa et Elwin. Élément plus critique et sensible : le coût et l’approvisionnement des matières premières. Sébastien Jeanneret explique augmenter les stocks et rechercher des alternatives auprès d’autres fournisseurs.