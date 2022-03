Le Jura célèbre la langue française et la francophonie

La Semaine de la Langue Française et de la Francophonie signe son retour après deux éditions annulées en raison de la pandémie de Covid-19. Cette semaine spéciale sera notamment célébrée dans le Jura du 17 au 27 mars. Le français sera à l’honneur d’un programme réalisé en collaboration par le Conseil de la langue française de la République et Canton du Jura et l’Office de la culture. Plusieurs évènements sont prévus : la remise de la première édition du prix Richard Mille, un atelier d’écriture, une conférence ainsi qu’une soirée slam-rap. Le détail est à retrouver ici. /comm-fwo