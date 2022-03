Mathys Douma s’illustre aussi en philosophie

Ses intérêts et ses talents sont pluridisciplinaires. Mathys Douma a remporté ce week-end une médaille d’argent aux Olympiades suisses de philosophie, qui se déroulaient à l’Université de Berne. Treize jeunes de toute la Suisse y étaient réunis pour débattre et écrire des essais. Âgé de 15 ans et actuellement élève du Lycée cantonal à Porrentruy, Mathys Douma a développé, dans le cadre de ce concours, une réflexion du philosophe Theodor Adorno: "La science en tant que rituel se passe de la pensée et de la liberté".

Le jeune homme de Courroux a déjà plusieurs fois démontré ses capacités en mathématiques lors de différents concours. /comm-lad