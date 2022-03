Quand le calcul est un grand défi

Le calcul n’est pas un acquis pour tout le monde. Ce 14 mars marque la journée internationale des mathématiques. Dans le cadre de cette journée, la Fédération suisse « Lire et Ecrire » note que 8,6% des Helvètes entre 20 et 64 ans éprouvent de grandes difficultés à effectuer des calculs simples. Elle indique que cela peut poser problème dans la vie de tous les jours, comme pour calculer un montant ou des pourcentages. Des cours sont dispensés pour remédier à ces lacunes. Dans notre région, cela passe notamment par AvenirFormation et par son programme « Simplement mieux ». Le directeur adjoint François Rebetez souligne que ces cours ne croulent pas sous la demande, car une forme de gêne se fait ressentir. Les outils utilisés dans le cadre de ces cours permettent de confronter les « élèves » à leurs besoins sur le terrain. Découvrez l’entretien complet ci-dessous. /mle