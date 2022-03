Une adoption pour le plan spécial cantonal « Périmètre réservé aux eaux »

Le plan spécial cantonal « Périmètre réservé aux eaux » franchit une nouvelle étape. Le document a été adopté par le Gouvernement jurassien. Il est le fruit d’un long travail et a été élaboré pour répondre à la législation fédérale. Le document fixe un périmètre réservé aux eaux dans lequel aucune installation ne peut être construite, sauf si elle est imposée par l’intérêt public. L’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires est également interdit. Une centaine d’oppositions avaient été formulées à l’issue de la consultation publique en 2019 et du dépôt public en 2020. La moitié d’entre elles ont été levées en séances de conciliation et celles qui ont été maintenues ont toutes été rejetées pour l’essentiel. Le plan spécial sera publié jeudi dans le Journal officiel et peut faire l’objet de recours dans un délai de trente jours. /comm-fco