Fuite d'hydrocarbures entre Soyhières et Movelier

Une fuite d’hydrocarbures sans trop de conséquences. Lundi après-midi, un tracteur a perdu de l’huile sur la route principale entre Soyhières et Movelier. Selon la police cantonale jurassienne, seule la route a été polluée, la nature n’a pas été touchée. 6 véhicules et 18 pompiers du CRISD et du SIS Haut-Plateau ont été mobilisés pour l'opération. Le Service des infrastructures et un camion de nettoyage se sont rendus sur place pour nettoyer. La circulation a été perturbée durant 2 heures. /comm-tna