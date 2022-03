Le lynx rôde au Collège de Delémont

Le hall du Collège de Delémont accueille depuis le lundi 14 mars un drôle de visiteur. Un lynx empaillé représente la figure de proue d’une exposition organisée par les élèves sur le lynx boréal. L’animal avait été retrouvé mort le 27 janvier 2021 dans l’écurie d’une ferme de la commune de Delémont. Le Collège a alors obtenu l’autorisation de récupérer la dépouille, afin de compléter la collection d’animaux naturalisés de l’établissement.

Ce processus a été intégré au cursus de biologie d’un groupe d’élèves qui a par la suite poussé la réflexion plus loin et a mis en place une exposition. On peut y retrouver des pancartes explicatives et des photographies de l’animal dans la nature.

L’exposition est visible dans le hall du Collège de Delémont en entrée libre les mercredis de 15 h à 19 h et les vendredis de 17 à 19 h jusqu’au 1er avril. Une visite commentée aura aussi lieu samedi 19 mars de 10 h à 12 h. Pour des demandes en dehors des heures prévues, il est possible de s’adresser au secrétariat du Collège. / lmv