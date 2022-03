Un Tour de l’hémicycle avec Gauthier Corbat

Il a étudié les relations internationales au Collège d’Europe à Bruges, mais a fini à la tête d’une entreprise familiale dans le Jura. Gauthier Corbat a un parcours professionnel particulier, lui qui a accompli un bachelor en lettres, avant de se lancer dans les études de relations internationales. Spécialiste de la question européenne, le député PDC de Vendlincourt porte un regard attentif au conflit ukrainien. Aujourd’hui, l’Ajoulot est co-directeur du groupe Corbat et porteur de différents projets. C’est lui, notamment, qui a mis sur les rails le projet culturel KULT à Vendlincourt qui prévoit de réhabiliter une friche industrielle en lieu de rencontre dédié au commerce et à la culture. D’ailleurs, de manière générale, l’élu PDC souhaiterait que le canton du Jura développe et diversifie son offre en matière culturelle. Gauthier Corbat évoque, par exemple, la possibilité de créer un musée jurassien des Beaux-Arts. /mle