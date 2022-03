Une consultation publique sur la 5G à Delémont

La mise en place d’antennes de téléphonie mobile pour la 5G bénéficie d’une planification à Delémont. Le document a été discuté avec les opérateurs et est mis en consultation publique de ce mercredi au 19 avril. Le dossier sera ensuite soumis au canton pour examen préalable avant de procéder à un dépôt public et une adoption formelle par les autorités communales compétentes. La planification mise en place utilise le modèle dit « en cascade » qui donne un ordre de priorités à respecter et qui désigne un ordre de préférence des implantations d’antennes. Le document modifie, par ailleurs, le règlement communal sur les constructions avec un nouvel article relatif aux antennes de téléphonie mobile. Le Conseil de ville avait adopté en avril 2021 un crédit de 48'000 francs destiné à la réalisation des études nécessaires à la planification. /comm-fco