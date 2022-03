Yann Marguet, le plaisir de rire de tout

Yann Marguet apporte son goût du rire à Delémont. Le chroniqueur et humoriste romand fait son retour sur scène, une année et demie après une pause forcée liée à la crise sanitaire. Il a présenté son spectacle mardi soir au Théâtre du Jura, où il sera encore ce mercredi soir. Environ 400 personnes ont pris place dans « La Grande » mardi soir pour l’applaudir et pour passer un moment de décontraction en cette période compliquée. D’ailleurs, pour Yann Marguet, « on peut rire de tout, toujours ». Retrouvez l’entretien complet avec l’humoriste romand ci-dessous. /mle