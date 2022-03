La première édition du Festival Essertfolies aura lieu du 6 au 8 mai. Des artistes locaux et de nationalités différentes se retrouveront à Essertfallon pour un rendez-vous interdisciplinaire. De la musique, du théâtre, de la danse, de la peinture et des contes seront au programme de ce festival qui souhaite faire découvrir et promouvoir les arts de la scène. Une partie de la programmation est encore ouverte se veut participative. Les organisateurs annoncent dans leur communiqué que les artistes résideront sur le site de la Maison de Paille pour permettre au public de les apprécier sur scène mais aussi en dehors pour des échanges artistiques et humains. Les organisateurs indiquent encore qu’aucune entrée fixe n’a été établie mais qu’une recherche de fonds sera active du 18 mars au 24 avril. Plus d’informations à retrouver sur le site du festival. /comm-fwo