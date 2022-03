Rendez-vous aux urnes pour la fusion entre Bonfol et Beurnevésin

La fusion entre Bonfol et Beurnevésin se décidera dans les urnes le 15 mai. Les habitants des deux villages ajoulots se prononceront sur la création de la commune de Basse-Vendline. Le comité intercommunal de fusion a présenté le projet à la population début mars. En cas de « oui », la nouvelle entité sera effective le 1er janvier 2024 avec des incidences sur le fonctionnement des prochaines autorités communales.





Deux conseillers communaux supplémentaires

Si l’union entre Bonfol et Beurnevésin est acceptée le 15 mai, son entrée en vigueur interviendra environ une année après les élections communales de cet automne. Les habitants devront donc retourner aux urnes pour élire les autorités de Basse-Vendline. Le scrutin devrait se tenir en octobre 2023, selon la convention de fusion. Le nouveau conseil communal sera composé de sept membres contre cinq actuellement. Deux conseillers supplémentaires qui ne seront pas de trop selon Jean-Christophe Fuhrer. Le président du comité intercommunal de fusion (CIF) et maire de Beurnevésin indique que les élus auront trois ans pour revoir tous les règlements de la commune fusionnée. Pour la première législature, deux sièges seront attribués à Beurnevésin, quatre à Bonfol. Le maire, qui occupera le septième fauteuil, peut venir d’un village ou de l’autre. Les autorités de la nouvelle commune pourront ensuite décider de réduire le nombre de membres au conseil communal pour les législatures suivantes et le critère de la provenance des élus tombera.





Peser plus lourd

La fusion entre Bonfol et Beurnevésin doit aussi permettre de ficeler des projets. Un en particulier : la création d’une ligne de bus entre les deux communes ajoulotes. Jean-Christophe Fuhrer explique que « pour les gens qui veulent aller de Beurnevésin à la gare de Bonfol, par exemple, ce n’est pas possible de le faire directement. Il faut effectuer un détour de plusieurs minutes ». Il précise que la population des deux villages attend depuis longtemps une telle liaison. En créant la commune de Basse-Vendline, il espère arriver à ses fins et peser plus lourd pour intégrer le projet au plan d’aménagement local.





Des montants encore incertains

Lors de sa séance d’information à la population, le comité intercommunal de fusion a dévoilé un budget prévisionnel pour 2024. Ce dernier fait état d’un déficit de plus de 200'000 francs. « Ce montant risque d’être modifié, relativise Jean-Christophe Fuhrer. Et puis on ne connaît pas encore le montant de la péréquation financière que touchera la nouvelle commune », explique-t-il.

Il reste encore une « aide à la fusion » à recevoir du canton du Jura. La somme est évaluée pour l’instant à 455'000 francs. « Elle sera versée en une fois, dans les six mois après la naissance de la nouvelle commune. », précise le président du CIF. Le montant exact sera connu une fois la convention de fusion définitivement actée. /comm-nmy