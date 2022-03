Sorti(e) de boîte: AlpFlyingHorn

Transporter son cor des Alpes partout et tout le temps… c’était le rêve de Roger Zanetti. Un rêve devenu réalité lorsqu’il invente, à Yverdon-les-Bains, un instrument télescopique et en carbone, compact et léger. Un produit unique au monde et breveté qui est à l’honneur dans notre chronique Sorti(e) de boîte.





Une affaire de famille

Au décès de Roger Zanetti, c’est sa fille Florence qui reprend l’entreprise et continue de fabriquer ces cors des Alpes portatifs pour une clientèle suisse, à 90%, mais aussi allemande ou autrichienne par exemple. Sa fille Chloé l’accompagne dans l’aventure familiale.