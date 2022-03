L’Association des sapeurs-pompiers du district de Porrentruy a 50 ans

L’Association des sapeurs-pompiers du district de Porrentruy (ASP DP) a fêté son anniversaire vendredi, lors de ses assises à Porrentruy. Plusieurs officiels ont prononcé des discours à l’occasion de ce cinquantenaire. Le rendez-vous a aussi été marqué par la nomination de Nicolas Dobler au comité de l’association. Il est commandant du Centre de renfort de Porrentruy. Il remplace le plusieurs membre du comité, Alexis Corbat. Plusieurs personnes ont aussi été remerciées durant cette soirée, pour les services rendus.





Activité intense en 2021

Le bilan de l’année dernière a aussi été communiqué : les sapeurs-pompiers du district ont été mobilisés sur un quart des 556 alarmes envoyées aux soldats du feu jurassiens en 2021, dont 15% pour le Centre de renfort de Porrentruy. Outre une augmentation marquée des alarmes automatiques, les intempéries du mois de juillet constituent une part significative des interventions.

L’ASP DP regroupe les Services d’incendie et de secours (SIS) du district de Porrentruy et du Clos-du-Doubs et a pour objectifs d’assurer la formation continue des sapeurs-pompiers, de renforcer la collaboration entre les intervenants et de maintenir les liens conviviaux existants entre eux. /comm-cto