Des aspirants chasseurs en formation

Des aspirants chasseurs des cantons du Jura et de Neuchâtel ont été formés samedi, lors d’une journée de formation cynégétique à Courfaivre. Une soixantaine de participants ont été pris en charge par vingt formateurs. Les aspects liés à la sécurité lors du tir ont été entrainés, ainsi que la pratique d'une éthique cynégétique irréprochable, respectueuse des biotopes et de la faune. Les futurs chasseurs ont aussi été formés à la sylviculture ou encore à l’éviscération du gibier. Des ambulanciers de l’Hôpital du Jura et des membres de la police jurassienne étaient aussi présents lors d’un exercice simulant un accident de chasse, afin d’expliquer les bons comportements à adopter. /comm-cto