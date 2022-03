Feu de bois et bivouac, bienvenue chez les scouts

Développement global de la personne

Malgré ce regain d'intérêt, Quentin Gyseler estime que les scouts restent encore méconnus, pour pas mal de monde : « Il y a un déficit d’image du côté des scouts, la population ne sait pas toujours ce qu’on fait et qui on est. » Pour lui, pas question de passer pour un Castor junior qui vend des cookies : « On a notre pédagogie propre, on accompagne le jeune enfant jusqu’à ce qu’il devienne jeune adulte à travers le développement global de la personne. On a la dimension sportive d’un club, mais aussi une dimension réflexive et des activités en nature. » Eveil à la forêt, plantation d'arbres, mais aussi discussions plus spirituelles. Quentin Gyseler et Clothilde Marmy assurent que les scouts accueillent des enfants de toutes les confessions : les scouts ne parlent plus de chrétienté, mais « d’humanisme », et abordent avec les jeunes des thèmes tels que le réchauffement climatique ou encore l'inclusion des personnes LGBTQ+, par exemple.





Réflexions sur la mixité

A Delémont, il y a encore deux groupes scouts et les filles et les garçons sont donc séparés... la plupart du temps. De plus en plus de rencontres se font dans la mixité. Ce qui amènent les responsables, dont Quentin Gyseler et Clothilde Marmy, à réfléchir à cet aspect du scoutisme :