Perce-neiges, soleil et 13 degrés à la Journée équestre de Muriaux

Le ciel était bleu, le soleil s'était paré de ses plus beaux rayons et le thermomètre affichait 13 degrés... A Muriaux ce dimanche, les conditions météorologiques ne permettaient pas à la neige de pointer le bour d'un flocon… et pourtant, les participants à la Journée équestre de Muriaux ont tout de même répondu présents avec leurs chevaux franches-montagnes. « On est très heureux de pouvoir reprendre les sorties avec les animaux, après deux ans sans compétition », explique Fred, grand habitué de la manifestation. Philosophe, le Neuchâtelois a oublié que l’événement se tient habituellement sur neige, pour profiter pleinement du rallye printanier du jour. 31 atteleurs ou cavaliers se sont inscrits pour participer à la course d’obstacles. Le but du jeu : parcourir le chemin à cheval, et éviter de faire tomber des balles, posées en équilibre sur des plots. Caroline Toussaint a embarqué sur un char avec André Blatter, un atteleur de Moutier.