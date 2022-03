Des urnes pas vraiment bourrées à Val Terbi

Une élection qui n’a pas drainé les foules et c’est un euphémisme. Val Terbi devait compléter son Conseil communal hier lors d’un scrutin libre après la démission de Dorothée Lovis. La personne qui a recueilli le plus de voix, soit 11 suffrages, a refusé son élection. Le taux de participation est toutefois particulièrement bas : 5%. C’est probablement la proportion la plus faible jamais enregistrée dans le canton du Jura. Seulement 133 bulletins sont rentrés dans les urnes sur 2'504 électeurs inscrits.

Plusieurs éléments peuvent être avancés pour expliquer ce résultat. Premier facteur, c’est le caractère libre du scrutin. Ce type d’élection ne rassemble traditionnellement pas les foules. Deuxième explication : il s’agissait du seul scrutin sur lequel le peuple était appelé à se prononcer. Impossible donc de compter sur un autre vote pour doper le taux de participation. Les deux dernières explications tiennent davantage à des facteurs régionaux et locaux. La législature s’achève à l’automne prochain et il n’est pas forcément aisé de trouver un ou des volontaires pour se projeter sur une si courte période. Enfin, personne ne s’est profilé à l’interne de la commune pour le poste. Contacté par nos soins, le maire de Val Terbi, Claude-Alain Chapatte, a résumé la situation en ces termes : « J’ai rencontré beaucoup de citoyens qui ne savaient pas pour qui voter. Ils ont donc décidé de s’abstenir… »

Le Conseil communal de Val Terbi doit se réunir prochainement pour évaluer la suite. Il s’agira de déterminer si une nouvelle élection sera organisée ou si l’exécutif va fonctionner avec un élu de moins jusqu’à la fin de la législature. /fco