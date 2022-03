Le HC Vendlincourt promu en 2e ligue

Privé de finale puis de championnat ces deux dernières années en raison du Covid, le HC Vendlincourt tient cette fois bel et bien sa montée en 2e ligue de hockey sur glace. Le club ajoulot, relancé à l’automne 2019, a été sacré ce dimanche champion de son groupe de 3e ligue. Le HCV a dominé le HC Les Enfers-Montfaucon 6-3 aux Franches-Montagnes lors du deuxième acte de la finale des play-off. Déjà victorieux 4-2 à domicile une semaine plus tôt, Vendlincourt remporte donc sa série 2-0. L’équipe ajoulote militera l’an prochain en 2e ligue aux côtés d’autres clubs de la région comme le HC Franches-Montagnes II et le HC Moutier. /jpi