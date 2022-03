Un week-end pour mettre les bibliothèques en lumière

Les bibliothèques seront à l’honneur lors du premier week-end de printemps. En Suisse, près de 370 établissements ouvriront leurs portes au public entre vendredi et dimanche à l’occasion du premier BiblioWeekend national, sous la devise « Décrocher la lune ». Dans la région, les Archives de l’ancien évêché de Bâle, le Bibliobus, la Bibliothèque cantonale jurassienne, la Bibliothèque communale et scolaire du Noirmont, la Bibliothèque municipale de Porrentruy et la Médiathèque de la HEP-BEJUNE proposeront diverses activités. Des lectures de contes, résolution d’énigmes ou encore découverte de code criminel ancien sont notamment au programme. Le détail de tous les événements est à retrouver ici. L’entrée est libre, mais une inscription parfois obligatoire.

Le BiblioWeekend est proposé par l’association des bibliothèques suisse. Il se base sur les expériences du « Samedi des bibliothèques » en Suisse romande et de la « Domenica in biblioteca » en Suisse italienne. /comm-alr