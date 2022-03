Philip Jaffé : « Si quelque chose est inaltérable chez les jeunes c’est la notion d’espoir »

La pandémie de coronavirus et désormais la guerre en Ukraine : les crises se succèdent et pèsent sur le moral de la jeunesse. Depuis deux ans, le nombre d’enfants et d’adolescents qui fait appel à un soutien psychologique augmente. Philip Jaffé, psychologue et professeur à l’Université de Genève, consacrera, mercredi soir au CIP à Tramelan, une conférence dédiée aux conséquences de ces évènements sur les jeunes. /ddc-mmi