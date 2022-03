Un renouveau pour les foires de Porrentruy

Redynamiser les foires de Porrentruy. C’est une nouvelle équipe qui se trouve à la tête de ces manifestations. Epaulé par Jocelyne Mosser et Bibiane Etique, Michel Mosser a envie d’apporter un certain renouveau. La première foire a lieu ce samedi. Une trentaine de stands seront dressés le long de la rue du 23 juin. Michel Mosser a parcouru les foires de Romandie pour attirer de nouveaux commerçants itinérants afin de compléter l’éventail des marchandises proposées à la vente. Un accent particulier est également mis sur les animations. Ainsi ce samedi, ce sera danse Country et grimage pour les enfants. Mais l’objectif premier est de faire des affaires, autant pour les commerçants que pour les restaurants alentours.

La première foire de Porrentruy se tiendra ce samedi de 8h à 17h. Puis les prochaines sont agendées le 30 avril, le 25 juin, le lundi 25 juillet et le 24 septembre. /ncp