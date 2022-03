Un tour de l’hémicycle avec Raphaël Ciocchi

Il fait de la formation son cheval de bataille. Raphaël Ciocchi est député socialiste depuis plus de dix ans au Parlement jurassien. Il avait entamé son premier mandat en 2010, alors âgé d’à peine plus de 25 ans. Aujourd’hui, celui qui est né, a grandi et est établi à Courroux est membre de la direction de la division commerciale du CEJEF où il enseigne également. L’élu vadais porte une attention particulière aux moyens accordés à la formation dans notre région. Si le Covid-19 a passablement troublé l’enseignement pendant de longs mois, Raphaël Ciocchi estime que nous avons également appris de cette situation. Le député socialiste espère encore développer l’approche numérique dans les établissements scolaires, de sorte à améliorer le bagage de chaque enfant et adolescent. Vous retrouvez l’entretien complet avec Raphaël Ciocchi ci-dessous.