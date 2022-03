Des marraines et des parrains pour veiller sur les paysages

Le Parc du Doubs cherche des parrains et des marraines du paysage dans le cadre de son Observatoire photographique du Paysage. Cette démarche initiée en 2017 vise à « sensibiliser les publics à la valeur et aux changements du paysage de notre territoire ». Le Parc du Doubs annonce ce mercredi que la démarche est ouverte à tous et que les engagements sont simples. « Il s’agit de photographier une à deux fois par an le même paysage pour suivre son évolution dans le temps », précise le Parc du doubs.

L’Observatoire photographique du Paysage a pour objectif de « mieux connaître l’évolution et les éléments marquants de nos paysages et de sensibiliser le grand public à une meilleure prise en compte de ces derniers ».

Le Parc du Doubs indique encore dans son communiqué qu’une journée de formation a lieu le 9 avril, de 10h à 17h, à Saignelégier. Pour toute information complémentaire et/ou inscription (jusqu’au 6 avril) : inscription@parcdoubs.ch ou 032 420 46 74. /comm-fwo