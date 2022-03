Le Conseil communal de Val Terbi veut finir la législature à six

Val Terbi n’entend pas organiser une autre élection complémentaire au Conseil communal. Le scrutin libre de dimanche dernier avait vu la personne qui a recueilli le plus de voix refuser son élection pour remplacer la démissionnaire Dorothée Lovis. La participation avait d’ailleurs atteint un taux particulièrement bas. L’exécutif de la commune fusionnée a donc décidé d’emprunter un autre chemin pour ne pas avoir à répéter tout le processus d’organisation d’une nouvelle élection complémentaire. Il a demandé une dérogation auprès du délégué jurassien aux affaires communales afin de finir l’actuelle législature avec six conseillers au lieu de sept. En cas de nouveau scrutin, « la personne élue resterait en poste pendant quelques mois seulement, jusqu’aux élections communales de cet automne, et ce n’est pas idéal » , relève le maire de Val Terbi. « Surtout qu’à six on s’en sortira quand même », avance Claude-Alain Chapatte.

La dérogation soumise, le Conseil communal de Val Terbi attend à présent une réponse de la part du canton du Jura. Selon le maire, « ça ne devrait pas poser de problème ». /nmy