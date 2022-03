Basel Area a attiré un nombre record de nouvelles entreprises

Basel Area atteint un nouveau record d’implantations d’entreprises. En 2021, 39 sociétés se sont installées dans le giron de l’organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion économique des cantons du Jura, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Ce total surpasse de onze unités les chiffres recensés une année auparavant, selon un communiqué transmis ce jeudi. Le Service jurassien de la promotion économique a précisé que trois sociétés ont intégré le site dans le Jura l'an passé, et sept à huit startups ont garni les rangs de manière durable ou restreinte pour effectuer des essais.

Avec 28 implantations, les établissements du domaine des sciences de la vie ont représenté plus des deux tiers des nouveaux arrivants. Des sociétés œuvrant dans les secteurs de la santé numérique, de la transformation industrielle et des technologies de production et des processus ont aussi rejoint Basel Area l’an dernier. L’organisation a recensé des entreprises originaires de quinze pays différents ; des Etats-Unis, de France et de Grande-Bretagne notamment. Et puis près d’une dizaine sont suisses.





Les startups soutenues par quatre programmes

Basel Area a aussi annoncé avoir aidé plus de 76 entreprises fondées en 2021. « La deuxième meilleure valeur jamais obtenue », selon l’organisation. Les startups ont notamment bénéficié de l’appui de quatre programmes d’encouragement : BaseLaunch pour les biotechnologies, DayOne pour la santé numérique, i4Challenge pour la transformation industrielle et Venture Mentoring. /comm-nmy