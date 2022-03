Les métiers de bouche en Concours à Delémont

Après avoir subi des mois d’incertitudes dus à la pandémie, les métiers de bouche se dévoilent à nouveau avec un Concours qui s’est déroulé aujourd’hui dans le cadre du Salon interjurassien de la formation à la Halle des Expositions à Delémont.

Une cinquantaine d’apprentis cuisiniers, boulanger-pâtissiers, bouchers et spécialistes en restauration de 2e et 3e année du Jura et du Jura bernois se sont retrouvés dès ce jeudi matin pour mettre en pratique leur savoir-faire et leur inventivité. Ils ont ainsi présenté leurs travaux sur le thème : « La gastronomie se réinvente ».