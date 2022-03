Premier jour d’école dans le Jura pour des élèves ukrainiens

Des élèves ukrainiens ont repris le chemin de l’école dans le Jura. Une classe d’accueil a ouvert jeudi à Alle. Elle reçoit 13 élèves âgés entre 4 et 14 ans. Certains n’étaient encore jamais allés à l’école, comme la scolarisation ne commence qu’entre 6 et 7 ans dans leur pays d’origine. Le groupe est encadré par Maryse Villard, une enseignante à la retraite depuis 10 ans qui a repris du service. Elle exerce en binôme avec une enseignante ukrainienne elle-même réfugiée en Ajoie. « Comme on ne savait pas très bien à quel niveau ils étaient, on a commencé par essayer de dire « je suis un garçon, je suis une fille. J’ai 5 ans, j’ai 10 ans », plutôt des choses de la vie que l’on dit quand on se présente. On a essayé aussi de compter, car les nombres seront importants dans leur cursus. Et on a appris des mots très simples, car on en avait besoin, par exemple « mettre sa veste, fermer la poste, enlever ses chaussures, aller dans la cour de récréation ». Je parle toujours en français avec eux, mais je parle en anglais avec l’intervenante ukrainienne », explique Maryse Villard.

Emilie Muhmenthaler est allée rendre visite à cette première classe d’accueil dans le Jura. Reportage ci-dessous :