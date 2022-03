Mystères et frissons au Musée jurassien des Arts

Le Musée jurassien des Arts à Moutier ouvre sa nouvelle saison. Il propose dès ce samedi une exposition originale baptisée Mystères et Frissons. Des moments d’attente ou de suspense, des narrations énigmatiques, des univers qui évoquent d’étranges rituels ou qui éveillent des sensations entre rêverie et cauchemar : l'institution vient bousculer ses visiteurs en invitant six artistes aux œuvres mystérieuses et interpellantes. Augustin Rebetez, Thomas Ott, Amadeo Baumgartner, Felix Stoeckle, Paul Viaccoz ou encore Romain Tièche se partageront les espaces. Le musée sortira aussi de ses collections plusieurs œuvres qui dialogueront avec des citations tirées de romans policiers. La thématique se veut parlante et accessible comme l’explique l’un des commissaires de l’exposition, Loïc Beck :