Vote de Moutier, 1 an déjà

Il y a un an jour pour jour, le 28 mars 2021, les Prévôtois confirmaient à 54,9% leur volonté de rejoindre le canton du Jura. Pour marquer le premier anniversaire de ce scrutin, quelque 300 personnes ont participé lundi soir à un apéritif organisé par « Moutier, ville jurassienne » devant l’Hôtel de Ville. Jeunes et anciens militants ont répondu à l’appel, tout comme des élus et des politiciens, dont le maire de Moutier Marcel Winistoerfer, ses prédécesseurs autonomistes ou la conseillère aux Etats Elisabeth Baume-Schneider. Lors d’une brève partie politique, le directeur de campagne de « Moutier, ville jurassienne » a pris la parole. Cédric Erard a notamment retracé les différentes étapes qui ont mené au vote du 28 mars. Mais l’important pour le mouvement était de célébrer cette date :