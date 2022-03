Porrentruy incite à récupérer l’eau de pluie

Valoriser l’eau de pluie n’est pas du ressort du Gouvernement. C’est ce qu’indiquent les autorités cantonales dans leur rapport, publié dernièrement, sur un postulat. « Valorisons mieux l’eau de pluie » proposait d’inciter à la récupération de l’or bleu pour l’usage privé et étatique. Or selon une étude de l’office fédéral de l’environnement, des forêts et des paysages, le gain écologique est plutôt limité. De plus, la gestion de l’eau est de compétences communales. Le document cite l’exemple de Porrentruy. Ainsi le chef-lieu ajoulot propose depuis juillet une subvention lors de la mise en place d’un récupérateur d’eau de pluie selon des normes strictes. Une somme de 250 francs est versée aux privés qui consentent à cet investissement conséquent, estimé à quelque 10'000 francs par la conseillère municipale en charge de l’équipement, Chantal Gerber. Deux demandes ont été déposées pour le moment.





Des subventions incitatives

Auparavant la ville de Porrentruy subventionnait la pose de panneaux photovoltaïques. Depuis quelques années, cette tendance a pris de l’ampleur. Ainsi, selon la conseillère municipale, les autorités n’ont plus besoin d’inciter à installer cette technologie. De plus, en fonction de l’enveloppe allouée aux subventions, le montant à redistribuer « perdait de sa valeur ». Le panel de subventions est aussi désormais plus diversifié, dans le but, d’après Chantal Gerber, « d’ouvrir le débat ».





Une démarche philosophique

Chantal Gerber relève que c’est une démarche plus philosophique et environnementale que financière. L’élue prend en exemple le solaire photovoltaïque. « Il y a 25 ans en arrière, quand on installait ça, c’était aussi très coûteux. Cette technologie s’est quand même développée. » Chantal Gerber espère que la récupération d’eau pluie prendra le même chemin. /ncp